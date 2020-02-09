ارتفاع أسعار العملات في تداولات بداية الأسبوع والدولار يسجل 100 جنيها

الخرطوم 9 فبراير 2020- واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في السودان الارتفاع أمام الجنيه وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب في بداية تداولات الأسبوع.
- الدولار الامريكي
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" الأحد فإن سعر البيع للدولار سجل 100 جنيها مقارنة بـ 99.5 ليوم الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 26.3جنيها والدرهم الإماراتي 26.7جنيها وبلغ سعر البيع لليورو 109 جنيهات.
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل أحجام التجار عن عمليات البيع.
وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لجهة عدم وجود أي مؤشرات بتراجعه.
وقال أحد المتعاملين إن السوق يعاني من تذبذب واضح في اسعار العملات الأجنبية خاصة مع اتجاه البعض لتخزين العملات الأجنبية أملا في مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
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