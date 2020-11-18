ارتفاع إعداد الفارين من النزاع الإثيوبي إلى السودان لـ 27 ألف

هاربون من الحرب الاثيوبية في ولاية القضارف .. صورة من (سونا)

الخرطوم 18 نوفمبر 2020 – تواصلت تدفقات الإثيوبيين الفارين من النزاع الدموي في إقليم التقري، إلى السودان، ليبلغ عددهم 27 ألف لاجئ.

وتخوض الحكومة الفيدرالية الإثيوبية مُنذ الرابع من نوفمبر الجاري، حربًا ضد جبهة تحرير إقليم التقراي، بعد خلافات بين الطرفين.

وقال مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالقربة التابعة لولاية القضارف، محمد رفيق نصري، الأربعاء: "إن إعداد اللاجئين بمركزي الاستقبال بالمدينة 8، بمنطقة الفشقة حمداييت بكسلا بلغ 27 ألف لاجئ".

وانعقد بمقر جامعة القضارف، اجتماع تنسيقي مشترك بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية، لمناقشة تدفقات اللاجئين ومراكز استقالبهم والأوضاع الإنسانية.

وقال نصري إن الاجتماع كان بغرض زيادة وتيرة الاستجابة من قبل المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للاجئين، إضافة إلى تكوين آلية تنسيقية لتنظم اندياح العمل لتوفيرالاحتياجات الضرورية والعائلة اللاجئين فيما من شأنه أن يسهم فى تدارك الأوضاع بمعسكرات اللأجئين ومراكز استقبالهم.

بدوره، قال مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف، عبدالحفيظ محمد خليل، إن الاجتماع يهدف لتنظيم وتيرة العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات للاجئين.

وأشار إلى أن الاجتماع آمن على "تكون معتمدية اللاجئين هي الجهة الوحيدة التي تمنح تصاريح الدخول لممارسة العمل بمواقع تواجد اللاجئين ومعسكري أم راكوبة والطنيدبة".

وتعمل المجتمعات المحلية المتاخمة للحدود في الولايتين على تقديم الغذاء للفارين، فيما تجتهد الحكومات المحلية في إقامة معسكرات لجوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسط شح في المعينات تحجم تقديم الغذاء والمياه ومعدات الإيواء.