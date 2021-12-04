ارتفاع الإصابات بـ(كورونا) في السودان والسُّلطات تتحدث عن إغلاق جزئي

اجتماع للجنة الطوارىء بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بخصوص كورونا- ارشيف

الخرطوم 4 ديسمبر 2021 - ارتفعت إعداد المصابين بفيروس كورونا في السودان وسط مخاوف من ضعف استجابة النظام الصحي لهذه الإعداد، فيما قالت السُّلطة السيادية إنها قد تذهب إلى إغلاق جزئي.

والتقى عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر، السبت، بمسؤولين في وزارة الصحة بينهم الوكيل هيثم محمد إبراهيم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"؛ إن عبد الباقي "لوح بإغلاق البلاد حال عدم التزام السودانيين بتوجيهات لجنة الطوارئ الصحية ومجلس الأمن والدفاع الخاصة بارتداء الكمامة في الأماكن العامة".

وطالب عبد الباقي المؤسسات الحكومية والتعليمية بتطبيق الاحترازات الصحية والعمل من أجل التصدي لجائحة كورونا، ودعا إلى مراجعة جاهزية المستشفيات والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية.

وكشف وكيل وزارة الصحة هيثم محمد إبراهيم إنهم سجلوا 99 إصابة بفيروس كورونا ليوم الجمعة، منها 90 حالة بالعاصمة الخرطوم.

وبالإصابات الجديدة، ارتفع عدد الحالات في السودان مُنذ مارس 2020 إلى 43.993 إصابة مقابل تعافي 34.492 شخص من الوباء.

وقال إبراهيم إن انتشار كورونا يتطلب "زيادة السعة الاستيعابية لمراكز العزل، حيث أن الوضع الحالي يؤكد تنامي الإصابات والمراكز تعمل بكل السعة المتوفرة لها".

وأشار المسؤول الصحي الى أن تغطية اللقاحات وصلت إلى 2.8%، وقال إن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بدول المنطقة.

وتحدث إبراهيم عن أن توقعات منظمة الصحة العالمية تفيد بتلقى 20% من السكان للقاح بنهاية العلم الجاري.

وقال المسؤول إن وزارة الصحة ستتخذ إجراءات مشددة في حال ظهور انتشار مجتمعي لفيروس كورونا سيؤدي إلى إغلاق المناطق التي تظهر بها حالات منعًا للانتشار.