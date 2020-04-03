تسجيل اصابتين بـ(كورونا) في السودان لسيدتين

اجراءات فحص لمواطنين وصلوا البلاد من دول خارجية

الخرطوم 3 أبريل 2020 – أعلنت وزارة الصحة السودانية الجمعة ارتفاع الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا الى 10 حالات توفى منها إثنان.

ونقل تصريح عن الوزارة أن التقارير الوبائية أكدت "تسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا المستجد إحداها لقادم من خارج البلاد والأخرى لمخالط لتصبح جملة الإصابات حتى اليوم الجمعة عشر إصابات من دون وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما".

وأفادت تقارير لاحقة أن المصابتين الجدد امرأتان خالطت احداها الحالة رقم 6 التي توفيت السبت الماضي، وسط أنباء تفيد بأنها ابنة المتوفي وتعمل طبيبة، كما أن زوجها هو الطبيب الذي تم اعلان اصابته بالفايروس يوم الخميس.

وبث الطبيب وزوجته تطمينات لمتابعيهم من خلال مقطع فيديو يظهرهما سويا داخل مركز العزل بالمستشفى وبديا في حالة صحية جيدة مؤكدين أن الوضع لا يبعث على القلق كما طالبا بالتواصل مع وزارة الصحة حال ظهور أي أعراض.

واشارت التقارير إلى أن مجمل حالات الاشتباه حتى الخميس بلغ 140حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان فيما نوهت لمتابعة القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير والبالغ عددهم 2833 شخصا.