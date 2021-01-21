ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسودان الى 862 مليون دولار خلال 2020

الخرطوم 21 يناير 2021- أعلنت الحكومة السودانية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع مصر الى 862 دولار خلال العام المنصرم

هبة محمد علي

وقالت وزيرة المالية السوداني المكلفة هبة محمد على إن السودان يهدف خلال الفترة الانتقالية إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.

وقالت" حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر في العام ٢٠١٩م بلغ 674.5 مليون دولار ليرتفع في العام 2020 الى862 مليون دولار.

والتقت وزيرة المالية الخميس وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيڤين جامع، التي وصلت الخرطوم على رأس وفد رفيع للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي تم تدشين دورته الحالية مساء الخميس.

وقالت الوزيرة إن "جمهورية مصر العربية تشارك في هذا المعرض بأكثر من 19 شركة ووحدة".

من جانبها اكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيڤين جامع أن بلادها حرصت على المشاركة في المعرض بأكثر من 20 شركة ممثلة لثمانية قطاعات إنتاجية وأكثر من جهة ووزارة حكومية لعرض خدماتها وإمكانية التواصل بينها وبين السودانيين لتقديم الخدمات والدعم.

وافادت أن لقائها بوزيرة المالية السودانية هدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين كما اكدت رغبة مصر في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع السودان.

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على الكثير من الإجراءات التي ستسهل دخول المنتجات المصرية للسودان.