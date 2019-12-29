ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه مع انحسار الحملات الأمنية على صغار التجار

الخرطوم 29 ديسمبر 2019- عادت حركة تجار العملة في وسط العاصمة الخرطوم الى النشاط بعد نحو 3 أيام من التراجع اثر تنفيذ السلطات الأمنية حملات اعتقال واسعة طالت أعداد كبيرة منهم.

رزم من الدولارات

وبالتزامن مع ظهور صغار التجار في عادت اسعار العملات الاجنبية للارتفاع مقابل الجنيه لكن بنحو طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي.

وطبقا لمتعاملون تحدثوا لـ (سودان تربيون) الاحد فان أسعار العملات الأجنبية ارتفعت في تداولات الأحد وبلغ سعر البيع للدولار 87 جنيها مقارنة بـ 85-86 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر البيع للريال السعودي الى 23 جنيها مقارنة بـ 23.8 جنيها بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 24.2جنيها مقابل 23.5 جنيها يوم الخميس.

وارجع المتعاملون معاودة العملات الاجنبية الارتفاع الى زيادة الطلب مقابل شح المعروض بجانب نشاط عمليات المضاربة من كبار التجار مع مطلع الاسبوع.

وتوقع المتعاملون استمرار اسعار الدولار في الارتفاع خلال الايام المقبلة لعدم وجود أي مؤشرات لانخفاض اسعار العملات.

وقال أحد المتعاملين لـ (سودان تربيون) إن السوق يعيش حالة من الحذر رغم عدم وجود أثر للحملات من السلطات لافتا الى أن اسعار العملات مستمرة في الارتفاع.

واضاف "هناك حالة طلب كبيرة خاصة لقطاع الاستيراد الى جانب حوجة المعتمرين والمسافرين للعلاج بالخارج".