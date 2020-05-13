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ارتفاع الوفيات بـ(كورونا) في السودان لـ 90 وتسجيل 157 حالة جديدة

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كورونا تحول العالم إلى مكان مخيف

الخرطوم 13 مايو 2020 - أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 90 وفيات.

وبذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 1818، والوفيات إلى 90 مقابل 198 حالة تعافي عن الوباء.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "نُعلن عن تسجيل عن 157 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 10 وفيات".

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 120 حالة في ولاية الخرطوم، و22 حالة في الجزيرة، و6 حالات في سنار، إضافة إلى حالتين في كل القضارف ووسط دارفور، أما الوفيات الجديدة فقد سُجلت منها 5 في الخرطوم، و3 حالات وفاة في القضارف، ووفاة واحدة في كل من وسط وشمال دارفور.

وقال المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة للحد من تفشي فايروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.

وأشار خلال تصريحات، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، نُوقش فيه مستجدات جائحة كورونا.

وقال صالح إن مجلس الوزراء أطلع على السياسات الصحية المزمع تنفيذها خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى جهود فتح المراكز الصحية لمعالجة المرضى غير المصابين بالجائحة، وذلك بعد أن اشتكى كثير من المواطنين من خروج كثير من المستشفيات عن الخدمة.



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