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ارتفاع جنوني في أسعار العملات الأجنبية والدولار يصعد الى 117 جنيها

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الخرطوم 3 مارس 2020- تصاعدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق الموازي في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وسط زيادة الطلب وشح المعروض .

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) فان سعر البيع للدولار سجل 117 جنيها للبيع مقارنة بـ 110 جنيهات الاثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 29.8 جنيها والدرهم الاماراتي 30.3 جنيها واليورو 123 جنيها فيما بلغ سعر الجنيه المصري 7.50 جنيها سودانيا.

وأشاع هذا الارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حالة من الإحباط لدى التجار سيما العاملين في تجارة الاسبيرات، وقرر غالبيتهم التوقف عن العمل خشية التعرض لمزيد من الخسائر.

وارجع المتعاملون تصاعد اسعار العملات الى ارتفاع الطلب خلال اليوم بشكل كبير عن الايام السابقة وتوقعوا مزيدا من الارتفاع خلال الساعات القادمة.

وقال أحد التجار لـ (سودان تربيون) ان هناك حالة من الإحجام عن البيع وسط التجار والمواطنين وأن السوق الموازي يشهد انفلاتا في اسعار العملات الاجنبية.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بـ 550000 والبيع 55.2750 جنيها فيما حدد سعر الشراء للريال السعودي بـ 14.6620 والبيع 14.7353

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازي



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