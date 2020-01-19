ارتفاع جنوني للأسعار في السودان والدولار يلامس حاجز المائة جنيه

لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 19 يناير 2020- تعالت الشكاوى وسط السودانيين من انفلات الأسعار في الأسواق وصعودها الجنوني بشكل يومي بينما والت أسعار العملات الأجنبية رحلة الصعود العالي مقابل الجنيه ولامس الدولار للمرة الأولى حاجز المائة جنيه.

وتشهد الأسواق السودانية زيادة لافتة في أسعار السلع الرئيسية التي ارتفعت دون سبب محدد.

لكن تجار استطلعتهم "سودان تربيون" ربطوا الارتفاع بزيادة الدولار مقابل الجنيه واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء لاستيراد بعض المنتجات ما ينعكس سلبا على السعر المباشر للمشتري.

ويسجل الجنيه السوداني منذ أشهر تدنيا مريعا أمام العملات الأجنبية في تعاملات بداية الأسبوع وسط توقعات بمزيد من الانهيار خلال مقبل الأيام.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" فأن أسعار الدولار وصلت رقما قياسيا يوم الأحد وبلغت 98 جنيها مقارنة بـ 95 الخميس الماضي.

وسجل سعر البيع للريال السعودي 25.7 جنيها والدرهم الإماراتي 26.5 جنيها بينما بلغ البيع لليورو 120 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بشكل كبير علاوة على ارتفاع حجم المضاربات من كبار التجار.

وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون: "هناك حالة كبيره من الطلب على العملات واتوقع ان يتجاوز الدولار مائة جنيه خلال يومين".

ولفت إلى تجدد الحملات الأمنية ظهر اليوم على تجار العملة وسط الخرطوم.

وأضاف "تم اعتقال العشرات لكن أسعار العملات ماتزال مستمرة في الارتفاع ولا أعتقد ان تنجح هذه التصرفات في حدوث أي تراجع للأسعار".

وتحاول السلطات منذ عدة أسابيع الحد من تدني قيمة الجنيه امام العملات الصعبة الا ان أسعارها استمرت في التصاعد.

ويرجع مختصون الارتفاع إلى ضعف الصادرات مقابل شح النقد الأجنبي لتغطية الواردات الضرورية إلى جانب زيادة الحاجة للعملات الأجنبية لأغراض العلاج بالخارج والسفر والعمرة.

وأوقفت السلطات قبل أيام نحو 23 متهماً بعد ضبطها عملات أجنبية متنوعة (دولار – ريال سعودي – درهم إماراتي – دينار كويتي) واقتادتهم إلى قسم شرطة الخرطوم شمال ودونت ضدهم بلاغات وفقاً للمادة 5 من قانون النقد الأجنبي.

وبدأت شعبة عمليات الخرطوم حملات مفاجئة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن ضبط عشرات من تجار العملة بطرقات الخرطوم الرئيسية ووسط السوق العربي وسوق الكلاكلة اللفة.

وقضت محكمة الخرطوم شرق بالسجن لمدة شهر ومصادرة الأموال لصالح حكومة السودان في مواجهة عدد من التجار.