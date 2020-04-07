ارتفاع حالات الإصابة بـ(كورونا) الى 14 والسلطات تدرس الإغلاق الكامل

وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم

الخرطوم 7 أبريل 2020- أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل إصابتين بفايروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الكلي الى 14 حالة بينها حالتي وفاة تم اعلانهما في وقت سابق، في وقت تعتزم السلطات دراسة إمكانية فرض حظر واغلاق كاملين لبلاد خلال الأيام المقبلة.

ونقل بيان عن الوزارة أن التقارير الوبائية أشارت الى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب.

وبرزت التخوفات بعد هذا الإعلان من ولوج السودان مرحلة الانتشار المجتمعي للفايروس وهي المرحلة التي سيصعب خلالها السيطرة على المرض أو تتبع الحالات.

وأفادت الوزارة في بيانها أن الحالة 14 لسوداني في الأربعينيات من العمر، خالط شخص قادم من خارج البلاد.

من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية كلفت لجانها المختصة بإعداد تقارير نهائية، على ضوئها يتخذ قرار إعلان الحظر الكامل أو إغلاق الكثير من الأسواق والمحال التي لا ترتبط مباشرة بمعاش واحتياجات المواطنين الأساسية.

وقال عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الثلاثاء إن اللجنة اطلعت على تطورات أوضاع وباء كورونا بالبلاد والمجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وتفشي الجائحة.

وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالكورونا أولاهما لرجل في السبعينيات من عمره ولم يتم تحديد مصدر الإصابة سواء كان من القادمين من الخارج أم بالمخالطة أم بالانتقال المحلي والثانية في الأربعينيات من العمر وأنهما يتلقيان العلاج بمراكز العزل والإيواء.