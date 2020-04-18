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ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) في السودان إلى 66 والجائحة تتمدد للولايات

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تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 18 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة السودانية في الساعات الأولى من فجر السبت عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، بينها 4 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات إلى 66 والوفيات الى 10.

وضمن الإصابات الجديدة، توجد حالة في ولاية الجزيرة كأول إصابة في الولاية القريبة من الخرطوم، والتي تشتهر بقوة العلاقات الاجتماعية بين سكانها كما تم تسجيل إصابات في ولاية النيل الأبيض.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "أكدت التقارير الوبائية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا على نطاق السودان، إضافة إلى 4 وفيات".

وأشارت إلى الإصابات الجديدة سُجلت منها 27 حالة في الخرطوم، وحالتين في ولاية النيل الأبيض وواحدة في ولاية الجزيرة.

وقالت إن من ضمن الحالات المسجلة في الخرطوم توجد اثنتين لأجنبيين، فيما كانت الوفيات لسيدتين ورجلين.

وأرجعت الوزارة توسع نطاق تفشي الفايروس إلى المخالطة الاجتماعية والسفر.

ودعت الى ضرورة التقييد بتطبيق الإغلاق الكامل الذي دخل حيز التنفيذ السبت، لتقليل فرض انتشار الجائحة.

وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن حالات اشتباه الإصابة بالجائحة، مع ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية.

ومن بين الـ 66 حالة إصابة في السودان، سجلت الخرطوم 61 حالة، و5 حالات في ولاية نهر النيل، و3 حالات في ولاية النيل الأبيض وحالة واحدة في ولاية الجزيرة.

وكان وزير الصحة أكرم علي التوم أعلن الجمعة تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ووفاة مصاب مع ارتفاع حالات الاشتباه إلى 300 بجميع مراكز العزل بالبلادـ ملمحا وقتها الى أن العدد النهائي للإصابات لم يكتمل.

ودعا وزير الصحة المواطنين للالتزام بالحظر والابتعاد عن التجمعات، منتقدا بشدة الأصوات التي تسعى للتقليل من الوباء والتشكيك في وجوده وانتشاره قائلا إن ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة في ظل نقص الدواء ومعاناة الأطباء من عدم وجود ملابس وقاية كافية.



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