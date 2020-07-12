ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) وسط منسوبي يوناميد الى 20 بينها حالة وفاة

حفظة سلام باكستانيين في كبكابية بشمال دارفور يحضرون ارتجاليا معينات صحية للوقاية من خطر كورونا.. صورةلـ(يوناميد)

الخرطوم 12 يوليو 2020- قالت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" إن حالات الإصابة بفايروس كورونا وسط منسوبيها ارتفعت الى عشرين اصابة بينها وفاة واحدة، حتى تاريخ الثامن من يوليو الجاري.

وقالت البعثة في تحديثها الدوري لتطورات كورونا " سجلت العملية المختلطة 20 حالة من COVID-19 بين أفرادها. شفيت 15 حالة من أصل 20 حالة من المرض ووفاة واحدة".

وأعلنت إجراء 44 اختبارًا على أفراد البعثة في دارفور اعتبارًا من 12 يوليو، استنادًا إلى الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة أو معتدلة أو يحتمل أن يكونوا على اتصال بحالة COVID-19 المؤكدة أو المشتبه بها.

وأفادت البعثة بتواصلها مع الحكومة السودانية وتقديم العون لتعزيز استجابتها للفايروس، حيث عقدت مجموعة من الورش لتدريب المدربين وجلسات توعية حول COVID-19.

وركزت الجلسات على العواقب الاجتماعية لوباء كورونا على النساء بما في ذلك الآثار على العنف المنزلي.

ولتحسين التأثير، خصصت البعثة 20000 دولار لتوسيع المبادرة لتشمل عشر مناطق أخرى في دارفور تعتبر عالية المخاطر بالفايروس.

في 5 يوليو، وزعت البعثة مواد النظافة على النازحين في موقع تجمع سورتوني، شمال دارفور. تضمنت 40 جرة مياه تستخدم كمحطات مياه يدوية و1000 مجموعة كرامة تضم فوط صحية وصابون وغسول للجسم للنساء والفتيات.

والدعم هو جزء من نهج مستمر قائم على الحقوق لمعالجة الاحتياجات ونقاط الضعف ذات الصلة بـ COVID-19 خاصة للنساء والفتيات النازحات.