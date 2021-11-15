ارتفاع حظوظ الأكاديمي هنود أبيا لتولي رئاسة الوزراء في السودان

متظاهرون في الخرطوم يرفضون اجراءات المكون العسكري ضد المدنيين.. (الاناضول)

الخرطوم 15 نوفمبر 2021- يتصدر الأكاديمي السوداني هنود ابيا كدوف قائمة المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المرتقب إعلانها رسميا خلال ساعات.

وقالت مصادر متطابقة لـ “سودان تربيون" إن الرجل البالغ من العمر 77 عاما يعد الأوفر حظا لتقلد المنصب برغم إعلانه في وقت سابق الزهد في تقلد رئاسة الحكومة.

وترفض قوى الحرية والتغيير ممثلة في المجلس المركزي خطوة البرهان التي أعلنها بتعيين مجلس للسيادة واختيار رئيس وزراء وتتهمه بالانقلاب على الوثيقة الدستور وتمزيقها واتخاذ قرارات أحادية بما يضيف مزيد من التعقيد للمشهد السياسي في البلاد.

وكان البرهان أعلن الخميس اختيار أعضاء جدد لمجلس السيادة برئاسته يعد أن أبقى على القادة العسكريين السابقين ممثلين فيه ووافق قادة الجبهة الثورية على العمل مع المجلس الجديد كما واصلت العضو السابق رجاء نيكولا مهامها في المجلس الجديد واضيف إليهم أربعة من التكنوقراط يمثلون أقاليم السودان الأوسط والشمالي وكردفان علاوة على الخرطوم فيما ارجأ تعيين مثل الشرق لمزيد من المشاورات.

ولم تفلح وساطات وجهود دولية وداخلية في اقناع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك بالعودة لموقعه حيث وصل الحوار معه الى طريق مسدود في أعقاب رفض المكون العسكري حزمة اشتراطات وضعها الرجل على رأسها الافراج عن المعتقلين والعودة للأوضاع التي سبقت الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وينحدر كدوف من ولاية جنوب كردفان وهو متخصص في قانون الأراضي والقانون العرفي والدولي.

وكان القائم بالأعمال الأميركي السابق في الخرطوم البرتو فرنانديز هاجم ترشيح هنود ووصفه بـ"دمية" الانقلاب في السودان.

وكشف انه كان ممثلا لنظام البشير في قمة الارض بريو دي جانيرو 1992 حيث كان النظام في ذروة العار والعزلة.

وقال فرنانديز في سلسلة تغريدات على تويتر إن هنود ابيا كدوف كان مرتبطا لفترة طويلة بالجامعة الاسلامية في ماليزيا والان مع جامعة افريقيا العالمية الكيان سيئ السمعة في نظام البشير السابق.