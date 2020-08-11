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ارتفاع ضحايا السيول والأمطار بالسودان إلى 23 وفاة و14 إصابة

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السيول شردت الآلاف وعزلت القرى (سودان تربيون)

الخرطوم 11 أغسطس 2020 – أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 23، والإصابات إلى 14.

وأعلنت الوزارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، انهيار 4 ألف و755 منزلا كليا، و4 ألف و702 منزلا جزئيا، وتضرر 53 مرفق و140 من المتاجر والمخازن، ونفوق 76 من الماشية.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن تضرر 50 ألف شخص على الأقل، من الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة هطلت في أجزاء واسعة من السودان.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيان تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الاثيوبية رصدت أمطارا في أيام 8 و9 و10 أغسطس الجاري على التوالي ستؤدي إلى ارتفاع في مناسيب النيل.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

وتهطل عادة أمطار قوية، خلال فصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو وحتى أكتوبر، ويواجه البلد سنوياً فيضانات واسعة النطاق في تلك الفترة.



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