ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بالسودان إلى 128 وفاة

فيضان النيل أغرق الاف الأفدنة الزراعية وطوى قرى بكاملها

الخرطوم 26 سبتمبر 2020 – أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 128 منذ بداية موسم الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية السودانية، تلقته "سودان تربيون" إن "جملة أضرار السيول والفيضانات بلغت 128 وفاة و54 إصابة".

وأوضح البيان أن "34 من الضحايا لقوا مصرعهم جراء انهيار منازل، و86 نتيجة الغرق، و8 بالصعق الكهربائي" .

ونوَّه إلى أن الفيضانات "تسببت أيضا بتضرر 98 ألفا و550 منزل؛ بينها 40 ألفا و444 منزلا تعرضت لانهيار كلي، و58 ألفا و106 تعرضت لانهيار جزئي، كما تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا".

وأشار البيان إلى أن الفيضانات تسببت كذلك "بتضرر 353 من المرافق الصحية والتعليمية والخدمية والمساجد، و401 متجر ومخزن، فيما نفق نحو 5 آلاف و980 رأسا من الماشية".

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.