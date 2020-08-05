ارتفاع ضحايا فيضانات السودان الى 10 أشخاص وتدمير مزيد من المنازل

الخرطوم 5 أغسطس 2020 – أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة الى 10 أشخاص، مع ارتفاع عدد المنازل المتضررة جراء السيول العنيفة التي تضرب أجزاء عديدة من هذا البلد.

يشهد السودان سنويا موجات من السيول والفيضانات تلحق دمارا بالقرى المحازية للنيل

وكشفت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك"، عن انهيار ألف و872 منزلا كليا، وألف و508 جزئيا، ونفوق 41 من المواشي، وتضرر 29 مرفقا، و28 متجر ومخزن.

وأوضحت أن أبرز الولايات المتأثرة هي، كسلا، نهر النيل، النيل الأبيض.

في الأثناء أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مناسيب النيل الأزرق في بعض الأحباس.

وأشارت إلى أن القطاع، الدمازين-سنار، سيشهد استقرارا، فيما يشهد القطاع، سنار-الخرطوم، ارتفاعا، والقطاع، جبل أولياء – الخرطوم، ارتفاعا ملحوظا، والقطاع الخرطوم-شندي، ارتفاعا ملحوظا، والقطاع شندي – عطبرة ارتفاعا، القطاع عطبرة-سد مروي، ارتفاعا، القطاع سد مروي-الدبة ارتفاعا، القطاع الدبة-دنقلا، ارتفاعا، القطاع خشم القربة-عطبرة، سيشهد استقرارا.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتعرضت العاصمة الخرطوم على مدار اليومين الماضيين لأمطار غزيرة فيما ضربت سيول مناطق " شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.