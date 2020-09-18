ارتفاع ضحايا فيضانات السودان الى 121 قتيل وتضرر أكثر من 770 ألف شخص

الخرطوم 18 سبتمبر 2020- أعلنت السلطات السودانية الجمعة ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت البلاد الى 121 قتيلاً علاوة على تضرر ما لا يقل عن 770 ألف شخص.

الفيضانات خلفت مآسي كبيرة وسط الاف السودانيين .. مواقع تواصل

وافادت اللجنة العليا لطواري الخريف في السودان، إن كل ولايات البلاد تأثرت بالفيضانات والسيول، لكن نسبة الأضرار تفاوتت من ولاية الى أخرى.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف لينا الشيخ في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "عدد المتضررين ارتفع الآن لأكثر من 770 ألف شخص في ولايات السودان المختلفة".

وذكرت أن خريف هذا العام ادى الى خسائر كبيرة وأن الوضع كان له تأثير كبير على الحياة العامة "بصورة فاقت امكانيات الدولة" وفق تعبيرها.

وأشارت الى أن اللجنة وصلت لكثير من الولايات لتوصيل الاعانات من الدول التي دفعت بمساعدات.

من جانبه أعلن أمين المجلس القومي للدفاع المدني اللواء عمر احمد سعد في المؤتمر الصحفي، حجم الاضرار التراكمية الناتجة عن الفيضانات والسيول والامطار.

وقال "بلغ عدد الوفيات 121، والاصابات 45 حالة، اما الانهيارات الكلية للمنازل فبلغت 40373، والانهيارات الجزئية بلغت 58014، اما الانهيارات في المرافق العامة فتم تسجيل 250 مرفق متضرر، وفي المزروعات 97751 فيما تم رصد 5930 حالة نفوق للماشية" .