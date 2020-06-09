ارتفاع ضحايا (كورونا) في السودان إلى 389

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 9 يونيو 2020 – أعلنت السُلطات الصحية في السودان، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة. ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 6427، والوفيات لـ 389.
ويخشى السودانيون من ارتفاع حالات الإصابة بالفايروس المستجد، بعد بروز دعوات للتظاهر بداية الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نُعلن عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى تسجيل 17 حالة وفاة، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم الأحد".
وأشارت إلى أن الخرطوم سُجلت فيها 142 إصابة ضمن الحالات الجديدة، وسُجلت 22 حالة في الجزيرة، و10 حالات في البحر الأحمر، و3 إصابات في القضارف، وحالتين في كل من نهر النيل والشمالية، فيما سجلت النيل الأبيض وكسلا وغرب كردفان وشمال كردفان إصابة واحدة في كل منهما.
وقالت الوزارة إن الوفيات الجديدة سُجلت منها 11 وفاة في الخرطوم، ووفاتين في كل من الجزيرة والبحر الأحمر، وحالة وفاة واحدة في كل من القضارف وشمال كردفان.
وأعلنت وزارة الصحة عن تعافي 68 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد المتعافين من الوباء إلى 2127.
ودعت الوزارة السودانيين إلى ضرورة الالتزام بالحظر الصحي بالبقاء في المنازل، مع التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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