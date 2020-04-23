ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في السودان إلى 162

- تزايد اصابات كورونا في السودان
الخرطوم 23 أبريل 2020 - أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 162، بينهم 14 حالة تماثلت للشفاء.
ورصدت السُلطات السودانية 50 مليار جنيه للتصدي لجائحة كورونا، منها 30 مليار جنيه لمنع انهيار النظام الصحي و20 مليار لدعم الأسر الأكثر تضررا من إجراءات الحظر الشامل التي طبقت في العاصمة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل الخميس: "نعلن عن تسجيل 22 حالة إصابة بفايروس كورونا، وفقًا للتقارير الوبائية".
وأفادت بأن عدد المصابين المؤكدة إصابتهم ارتفع إلى 163 حالة، بينهم 14 حالة تماثلت للشفاء و13 حالة توفي أصحابها نتيجة تأثرهم بالوباء.
وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة سُجلت في الخرطوم، معظمها نتيجة لمخالطة أصحابها حالات مؤكدة. وأكدت على أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز العزل.
ويتخوف مسؤولي وزارة الصحة، من انهيار النظام الصحي، نتيجة شح المعينات والواقيات في ظل زيادة حالات الإصابة، رغم التدابير الاستثنائية المفروضة للحد من تفشي الجائحة.
ودخلت ولاية الخرطوم، من السبت الفائت، في إغلاق كامل، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى منع انتشار الفايروس على نطاق واسع. لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.
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