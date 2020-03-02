ارتفاع غير مسبوق في أسعار العملات والدولار يسجل 110 جنيهات

الخرطوم 2 مارس 2020 - هوت أسعار الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية بشكل قياسي في ختام تداولات الاثنين في وقت سادت فيه حاله من الأحجام عن عمليات البيع لدى تجار العملة وسط شح المعروض مقابل زيادة الطلب.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وسجلت أسعار البيع للدولار طبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" رقما قياسا جديدا إذ بلغ سعر البيع 110 جنيهات لأول مره فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 28.7جنيها والدرهم الإماراتي 29.50 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 118 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض مشيرين إلى أن الكثير من التجار والمواطنين اتجهوا لحفظ ممتلكاتهم بالعملات الأجنبية والعقارات بعد التدني المستمر لقيمة الجنيه.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن السوق الموازي شهد الاثنين ارتفاعا كبيرا في الطلب على العملات الأجنبية متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار حال زيادة حدة الطلب.

وحدد بنك السودان المركزي سعر الدولار اليوم الاثنين بـ 55000 للشراء والبيع 55.2750 جنبها

وأكد وزير المالية إبراهيم البدوي مؤخرا سيادة السوق الموازي على تجارة العملة، وقال إن الأسواق الموازية للعملات غنية والأسواق الرسمية فقيرة.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص وتحويلات العاملين بالخارج للسيطرة على الأسواق الموازية.