ارتفاع في مناسيب فيضان النيل بشمال السودان

النيل الأزرق يخرج عن مساره في أبو حجار بولاية سنار ـ 31 يوليو 2021 ـ منصات تواصل اجتماعي

الخرطوم 20 أغسطس 2021 ـ توقعت لجنة الفيضان بوزارة الموارد المائية والري السودانية ارتفاع مناسيب فيضان نهر النيل شمالي البلاد مع استقرار المناسيب في بقية أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير اليومي للجنة، الجمعة، فإنه يتوقع استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع "عطبرة -مروي" الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات "وشندي -عطبرة" الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترات.

وأضاف التقرير أن النيل سجل اليوم الجمعة عند محطة الخرطوم 17.02 متراً وهو أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا.

وسجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 54 سنتمترا وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

وسجل الإيراد الجمعة عند الحدود السودانية الأثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.

وتوقع البيان استقرار قطاعات جبل الأولياء ـ الخرطوم، الروصيرص ـ الخرطوم، الخرطوم ـ شندي وقطاع مروي ـ دنقلا.

وتنبأ بانخفاض منسوب النيل يوم غدٍ السبت في ود العيس 3 سم ليسجل 16.45 متراً وكان قد سجل اليوم 16.48 متراً.