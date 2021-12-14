ارتفاع قتلى الاحتجاجات الرافضة لإجراءات قائد الجيش الأحادية

قوات الامن تفتح النار على المتظاهرين في شارع الاربعين بامدرمان في يوم 13 نوفمبر 2021 (سودان تربيون)

الخرطوم 14 ديسمبر 2021 - أعلنت لجنة طبية في السودان، الثلاثاء عن وفاة شاب كان أصيبب خلال احتجاجات واسعة نظمت في 13 نوفمبر الفائت ، ليرتفع بذلك ضحايا الانقلاب العسكري إلى 25 قتيلا.

ويقول قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن الانقلاب العسكري الذي نفذه في 25 أكتوبر، إنه "إجراءات لتصحيح الثورة"، لكن الرجل أطاح بشركائه المدنيين من السُّلطة وفرض حالة الطوارئ.

وكشفت لجنة الأطباء المركزية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ عن "ارتقاء روح الشهيد أحمد كامل 18 عامًا، متأثرًا بإصابته في مليونية 13 نوفمبر".

وأشارت إلى أن القتيل أصيب بـ "رصاصة في العنق من قبل قوات الانقلاب في مواكب أم درمان ومكوثه في العناية المكثفة لمدة شهر".

وقال الأطباء إنه بوفاة كامل متأثرا بإصابته "ارتفع عدد شهداء شعبنا مُنذ 25 أكتوبر إلى 45 شهيدًا".

ويتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في مراسم تشييع أحمد كامل الذي تقييم أسرته بالحارة الثامنة أم درمان.

وتقود لجان المقاومة الشبابية المستقلة، احتجاجات سلمية حاشدة، ضد الانقلاب العسكري. وهي تُطالب بمدنية السُّلطة ومحاسبة قادة الجيش الذين أطاحوا بحلفائهم المدنيين عن الحُكم.