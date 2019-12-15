ارتفاع قياسي لأسعار العملات الأجنبية و 88 جنيها للدولار

الخرطوم 15 ديسمبر 2019- سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في تداولات بداية الأسبوع ارتفاعا قياسيا اماَم الجنيه السوداني مقارنه بنهاية الأسبوع الماضي.
- الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني
وطبقا لمتعاملون تحدثوا لـ (سودان تربيون) الأحد فإن سعر البيع للدولار ارتفع إلى ٨٨ جنيها مقارنة بـ٨٥ جنيها الخميس الماضي.
وارتفع كذلك سعر البيع للريال السعودي إلى ٢٣ جنيها والدرهم الإماراتي ٢٣.٧٠ جنيها.
وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات إلى زيادة الطلب مقابل شح المعروض من العملات.
وقال أحد التجار مفضلا عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) إن هناك حالة من تزايد الطلب على العملات مع بدء تداولات الأسبوع الحالي خاصة من المستوردين والمسافرين.
ولفت إلى أحجام كثير من التجار عن عمليات البيع بسبب التوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع بدء عمرة ١٤٤١هجرية وحوجه المعتمرين لشراء الريال السعودي إلى جانب شراء العديد من المسافرين إلى الخارج للدولار بغرض حجز تذاكر السفر بالعملات الاجنبية بعد أن طبقت مختلف خطوط الطيران الاجنبية مؤخرا الدولار في عملية إصدار التذاكر.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي قبل أيام إن أسعار الدولار تواجه فوضى معلوماتية ومضاربة.
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