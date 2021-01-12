ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم السنوي بالسودان في 2020

- لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا
الخرطوم 12 يناير 2021 ـ سجل معدل التضخم لشهر ديسمبر 269.33% مقابل 254.34% لشهرنوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 14.99%، بينما وصل متوسط معدلات التضخم للعام 2020 163.26% مقارنة بـ51% للعام 2019%.
وطبقا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء حول متوسط معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي وللعام 2020 مقارنته بالعام 2019 فإن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر.
وسجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في ديسمبر حيث بلغ 194.42%مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر الفائت.
وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37% لشهر نوفمبر فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر.
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