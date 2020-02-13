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ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 64.3 % خلال يناير

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الخرطوم 13 فبراير 2020- سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعا بلغ 64.28% لشهر يناير الماضي مقارنة بـ 57.01% لشهر ديسمبر بمعدل ارتفاع بلغ 7.27%.

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الأسواق السودانية تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

وارجعت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء التي اطلعت عليها "سودان تربيون" الخميس الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض والسكر إلى جانب ارتفاع بعض مكونات النقل منها أسعار العربات وقطع الغيار وخدمات أجرة النقل مقارنة بالشهر السابق.

ويشهد السودان تفاقما في حدة الأزمات خاصة الخبز والوقود والمواصلات إلى جانب ارتفاع كبير في اسعار السلع الضرورية.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.



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