ارتفاع معدل التضخم في السودان لأكثر من 341 % خلال مارس

الخرطوم 19 أبريل 2021-سجل معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس ارتفاعا ناهز الـ 341 % بارتفاع 11.00 نقطة عن شهر فبراير الماضي .
- الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع
وتشهد أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ارتفاعا شبه مستمر برغم خفض الحكومة الانتقالية قيمة العملة المحلية لنحو 7 أضعاف.
وبحسب المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء واطلعت عليها" سودان تربيون" الاثنين فإن معدل التضخم السنوي لشهر مارس شهد ارتفاعا بلغ 341.78% مقارنة بـ 330.78% لفبراير الماضي.
وأوضح البيان أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الاغذية والمشروبات سجل انخفاضا بلغ 253.05% لشهر مارس مقارنة بمعدل 261.99 % لفبراير.
كما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الاغذية والمشروبات 469.83 % لشهر مارس مقارنة بـ 427.61% لشهر فبراير.
وارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 243.08 % لشهر مارس مقارنة بـ 208.08% للشهر قبل الماضي.
ونوه البيان إلى أن معدل التضخم السنوي للمناطق الحضرية ارتفع إلى 314.68% لشهر مارس مقارنة بـ 301.55% فى الشهر الذي سبقه.
وأكد تصاعد معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر مارس في ثماني ولايات وكان أعلى تصاعد في ولاية كسلا حيث بلغ 47.10 نقطة وأدناه في ولاية النيل الأزرق حيث بلغ 7.93 نقطة.
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