ارتفاع مناسيب النيل ومسؤول يقول إن الأيام العشرة القادمة ستكون حاسمة

تحذيرات من فيضانات محتملة بالسودان

الخرطوم 31 أغسطس 2021 – قال مسؤول حكومي رفيع إن الأيام القادم ستكون حاسمة بشأن فيضان النيل الذي يتهدد مناطق شاسعة في العاصمة السودانية حي سجلت مناسيبه ارتفاعا يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول في حكومة الخرطوم لسودان تربيون إن العشرة أيام المقبلة تعد حاسمة بشأن نجاة الخرطوم والمناطق المشاطئة لنهر النيل من خطر الفيضان.

واكد ان المناسيب تسجل ارتفاعا او ثباتا على المناسيب المرتفعة منذ ايام ما يعرض الحواجز الترابية للانهيار جراء تشبعها بالمياه وبالتالي احتمال تعرضها للانجراف جراء الامواج خاصة حال اشتداد الرياح.

واشار المسؤول الى ان كوارث الفيضانات العام الماضي وقعت خلال شهر سبتمبر رغم ان ذروة الفيضان دائما ما تكون منتصف اغسطس من كل عام لكن ونسبة للتغير المناخي سجل النيل عدة ذروات فيضان في شهر سبتمبر من الأعوام الماضية.

وفي وقت سابق افاد ذات المسؤول ان فتح المدارس بالولاية سيكون رهين بتجاوز خطر الفيضانات واي معدلات امطار قياسية محتملة.

وبالفعل أعلنت وزيرة التربية والتعليم المكلفة تماضر الطريفي عوض الكريم الثلاثاء تأجيل بدء العام الدراسي الذي كان مقررا في السادس من سبتمبر ليكون في العشرين من ذات الشهر.