ارتقاع جديد للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني مع بداية الأسبوع

الخرطوم 2 فبراير 2020- تصاعدت أسعار العملات الأجنبية امام الجنيه السوداني في نهاية تداولات السوق الموازي بمفتتح الأسبوع الأحد وسط شح المعروض وزيادة الطلب.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 99 جنيها مقارنة بـ 98.5 جنيها نهاية الأسبوع الماضي فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 26 جنيها بينما بلغ الدرهم الإماراتي 26.5 جنيها ووصل اليورو الى 108جنيهات.

وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم المضاربات من قبل التجار إلى جانب لجوء البعض لحفظ مدخراتهم كعملات أجنبية تخوفا من تدني أسعار الجنيه إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" أن هناك زيادة كبيره في الطلب على العملات الأجنبية خاصة من قبل كبار التجار والمستوردين إلى جانب أغراض السفر والعلاج بالخارج.