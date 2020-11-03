استئناف اجتماعات ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان في جوبا

الخرطوم 3 نوفمبر 2020- عقدت اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان اجتماعاً الثلاثاء في جوبا برعاية الاتحاد الأفريقي.

جندي من الجيش الشعبي يجلس في نقطة حدودية بولاية جنوب كردفان بين دولتي السودان وجنوب السودان ..صورة من (رويترز)

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، كافي كنجي.

وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود معاذ تنقو في تصريح صحفي إن الاجتماعات ستستمر حتى 10 نوفمبر في جوبا على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

وأفاد أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقا لمبدأ حدود يناير 1956.

كما تجئ تنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بأن ترفع لها اللجنة الفنية تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدّعاة مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه.

وفي أكتوبر من العام الماضي وقع البلدان بالأحرف الأولى على اتفاق حول الوصف الكامل للأجزاء الحدودية المتفق عليها،في اعقاب تحضير اللجنة المشتركة وصفاً تفصيليا بالإحداثيات للقطاعات المتفق عليها من الخط الحدودي.

وتضمنت الخرائط وصفًا تفصيليًا بالإحداثيات المتفق عليها من الخط الحدودي كما اعدت "أطلسا" بالخرائط والوثائق والمستندات المرجعية.

ونص اتفاق السلام الشامل الذي وقع في العام 2005 على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل اجراء استفتاء تقرير المصير إلا ان البلدين لم ينجحا حتى بعد استقلال جنوب السودان بالعام2011 في ترسيم الحدود المتفق عليها بعد تحديدها على أرض الواقع.