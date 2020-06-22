استئناف الحوار بين الحكومة السودانية و (الشعبية) بقيادة الحلو

عبد العزيز الحلو

الخرطوم 22 يونيو 2020- أعلنت الحكومة السودانية تلقيها دعوة رسمية من وساطة دولة جنوب السودان لاستئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبد العزيز الحلو غدا الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي في بيان الاثنين إنهم " تلقوا دعوة من الوساطة لحضور جلسة حوار عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء مع الوفد التفاوضي للحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو".

وأوضح أن الحوار سيناقش ثلاث أجندة هي وقف العدائيات، القضايا الإنسانية، مواصلة الحوار حول إعلان المبادئ.

وأكد البيان جاهزية حكومة السودان وحرصها على مواصلة الحوار وكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.

وبعد نحو شهرين من الغياب عن مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في جوبا منذ سبتمبر الماضي عادت الحركة الشعبية بزعامة الحلو الأسبوع قبل الماضي الى طاولة المفاوضات لكن لا يبدو أن هناك تقدما في التفاهمات المنتظرة مع الحكومة الانتقالية في الخرطوم.

وتطالب الحركة الشعبية بأن تكون العلمانية نصا صريحا في الدستور، والا إقرار حق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وكان مأمولا التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية الحركات المسلحة، بعد ست أشهر من تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي، ومع تعثر المفاوضات قررت الوساطة الجنوب سودانية تأجيل توقيع الاتفاق الى شهر مارس ثم ارجأته الى أبريل قبل أن تضرب له موعدا جديدا في 20 يونيو الجاري، لكن حتى هذا الموعد تأجل دون أن تقطع الوساطة بتاريخ جديد.