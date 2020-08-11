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استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين ولايات السودان بعد توقف 4 أشهر

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الخرطوم 11 أغسطس 2020 -أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار الخرطوم، والمطارات الولائية المختلفة، عدا مطاري دنقلا ومروي، بالولاية الشمالية، اعتبارا من الجمعة، بعد توقف 4 أشهر.

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إحدى طائرات شركة بدر السودانية

وأعلنت سلطات الولاية الشمالية الأسبوع الماضي، إغلاق الولاية بسبب تزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا. ‎

وطالبت سلطة الطيران المدني، بالتقيد بالبرتوكولات الصحية والإجراءات الطبية المعلنة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية كارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم للركاب والمشغلين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات، إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

كما أعلنت السلطات الرسمية، أن معبري "أشكيت" و"أرقين" بوادي حلفا، استأنفا رسميا، حركة العابرين بين السودان ومصر بعد توقف بسبب كورونا.

وشهد معبر "أشكيت" وصول رحلة حافلة دون ركاب، فيما وصلت معبر "أرقين" 4 حافلات من مصر تحمل 103 راكب، عقب القرار الصادر من وزارة النقل والبنى التحتية السماح باستئناف حركة الركاب عبر المعابر الحدودية.



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