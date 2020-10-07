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استئناف العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي بعد إغلاقه يومين

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ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 7 أكتوبر 2020 - أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، استئناف العمل في ميناء "بورتسودان الجنوبي" بولاية البحر الأحمر عقب إغلاقه، الأحد الماضي على يد محتجين غاضبين.

واستأنفت هيئة المؤاني البحرية العمل في ميناء بورتسودان عقب اتفاق تم التوصل إليه خلال جلسة بين ممثل "المجلس الأعلى لنظارات البجا، والعموديات المستقلة (مجلس قبلي)"، وممثل عن رئاسة الشرطة المركزية الفريق الصادق علي إبراهيم".

وأغلق محتجون الأحد الماضي ميناء "بورتسودان الجنوبي" للاعتراض على "مسار الشرق" في اتفاق "سلام السودان" الذي وقع السبت الماضي في العاصمة جوبا.

وقال حاكم ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي في تصريحات صحفية، إن الاتفاق على فتح الميناء تم بناء على عدة نقاط تتمركز حول الوصول إلى نتائج إيجابية لمسار الشرق في مفاوضات جوبا.

و"مسار شرق" السودان، ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية، بعاصمة جنوب السودان جوبا.

ويعنى "مسار الشرق" بمناقشة قضايا شرق السودان، المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات.

وأوضح شنقراى أن اتفاق فتح الميناء تضمن تأمين وصول العاملين فيه، وحركة العمل داخله تحت إشراف الشرطة".

وأمَّن اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع ، أمس الثلاثاء، على أن شرق البلاد يعاني مشكلات متجذرة، بينما شدد مجلس الوزراء، على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة هناك لوجود بعد استخباري ودولي وكثير من التعقيدات.



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