استئناف النقل النهري بين الخرطوم وجوبا في سبتمبر المقبل

الخرطوم 19 أغسطس 2021 – أعلنت وزارة النقل عن استئناف النقل النهري بين السودان وجنوب السودان في الأول من سبتمبر المقبل.
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وقالت مصلحة الملاحة النهرية بوزارة الري، في تصريح نقلته وكالة السودان للأبناء، الخميس؛ إن "استئناف أول رحلة إلى جنوب السودان سيكون في 1 سبتمبر المقبل".
ودعت شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل في الخط الملاحي بين السودان وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية إلى الاستعداد.
وأشارت المصلحة إلى استئناف النقل النهري "يأتي تحقيقا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية التي تعود بالفائدة لهما ووفاء وتنفيذا لتوجيهات وقيادة البلدين في إزالة كافة المعوقات التي تعترض فتح المعابر".
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