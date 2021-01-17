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استئناف رحلات بواخر الركاب بين جدة وسواكن بعد توقف لعام

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ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 17يناير 2021- كشف مسؤول رفيع بميناء سواكن شرق السودان عن وصول ثلاث بواخر قادمة من ميناء جدة بعد توقف دام لعام كامل بسبب فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في توقف حركة السفر بين ميناء الأمير عثمان دقنه "سواكن" وميناء جدة ما أسهم في زيادة معاناة المسافرين إلى المملكة والتحول للسفر جوا بالغ التكلفة.

وقال مدير ميناء سواكن سعد عبد النبي لـ “سودان تربيون" الأحد إن ثلاثة من البواخر وصلت ميناء سواكن على متنها 350 راكبا.

وأوضح أن استئناف الرحلات البحرية يحد من معاناة المسافرين لانخفاض التكلفة مقارنة بالسفر جوا.

وأكد الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والتعقيم بالميناء للركاب من دخول الصالة وحتى المغادرة بعد تكملة إجراءات الجمارك ومراجعة الشهادات الصحية لنتيجة فحص كورونا.

وقال "لا توجد اي مشكلات تعترض عمل البواخر حاليا وهناك التزام بالإجراءات الصحية من المسافرين".

والاسبوع الماضي اعلنت شركات الملاحة البحرية ببورتسودان استئناف الرحلات بين ميناء دقنه بسواكن وميناء جدة اعتبارا من الاثنين المنصرم.

وابلغت الشركات الملاحية الغرفة العليا لإدارة ازمة كورونا بجداول الرحلات كما اكدت الغرفة علي ضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا.



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