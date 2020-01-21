استئناف صادر الماشية للسعودية خلال الأسابيع القادمة

الخرطوم 21 يناير 2020- أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية استئناف وانسياب صادرات المواشي للملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية بين الوزارة والمملكة العربية السعودية وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من هناك.
- ميناء هيدوب المخصص لصادر الثروة الحيوانية ـ 40 كلم جنوبي سواكن
وأوضح وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح إدريس خلال الاجتماع المشترك الذي ضم نظرائه من التجارة والصناعة وممثل بنك السودان للصادرات وهيئة الجمارك والشباب والرياضة اليوم الثلاثاء أن الاجتماع تنسيقي بغرض وضع آلية لكيفية استئناف صادرات الثروة الحيوانية وخاصة المواشي الحية للمملكة العربية السعودية.
وتوقع أن يتم فتح الصادر خلال الأسابيع القادمة بالاتفاق على بعض الشروط مع المستوردين السعوديين.
وأكد فرح سعيهم مع الجهات المختصة لتأهيل المصدرين وربطهم شبكيا بغرض ضمان دخول عائد كل الصادرات ذات الأصل الحيواني لوزارة المالية دعما للاقتصاد الوطني.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المشاورات مع الجهات ذات الصلة والمعنية لضبط الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالمصدرين ووضع آلية تنفيذية محددة لتأهيل المصدرين من حيث الكفاءة والمقدرة المالية والتأمين وغيره لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
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