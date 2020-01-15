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استئناف عمليات الملاحة الجوية في مطار الخرطوم

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الخرطوم 15 يناير 2020 - أعلنت سلطة الطيران المدني عن فتح مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية اعتبارا من فجر الأربعاء بينما بدأت شركات الطيران الأجنبية جدولة الرحلات المتوقفة خلال يوم الثلاثاء.

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مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

واستؤنفت عمليات الهبوط والاقلاع بعد إعلان القوات المسلحة السيطرة على مقر هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن المتاخمة للمطار بعد أن وقعت الثلاثاء في محيطها عمليات تبادل إطلاق نار إثر تمرد قوة أمنية تابعة لجهاز المخابرات احتجاجا على عدم تسلمها مبالغ مالية عالية نظير انهاء الخدمة.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم لـ "سودان تربيون" الاربعاء
إن المجال الجوي تم فتحه بعد أن وجه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان وزارة الدفاع بذلك.

وأشار إلى معاودة شركات الطيران لعمليات الإقلاع والهبوط للطائرات.

واعلنت شركات الطيران الأجنبية برمجه رحلاتها بعد التنسيق مع شركة مطار الخرطوم.

وأكدت عدة شركات أبرزها العربية والسعودية وتاركو عن برمجة رحلاتها خلال اليوم.

واشارت شركة طيران العربية المتوجه من الخرطوم لمطار الشارقة عن جدوله رحلة الثلاثاء التي كانت مواعيد حضورها ٩:٥٠ مساء لليوم.

كما بدأت شركة الخطوط السعودية أيضا في برمجة رحلتها المتوجه من الخرطوم إلى جده.

واعلنت شركه تاركو للطيران عن قيام رحلتها المتوجه من القاهرة للمطار الخرطوم أيضا.

وكانت سلطة الطيران المدني اصدرت نشرة دولية (نوتام) بإغلاق مطار الخرطوم امام الملاحة الجوية في الفترة من الثالثة إلى الثامنة مساء الثلاثاء، قبل أن تقرر تمديد الإغلاق حتى صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم لـ"سودان تربيون" إن الخطوة اتخذت كإجراء احترازي لسلامة الطيران طبقا للقوانين الدولية في المجال.



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