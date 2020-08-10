استئناف لمحامي (الشعبي) يؤجل الجلسة الثانية لمحكمة الانقلاب

الخرطوم 10 أغسطس 2020 – تأجلت جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 آخرون في قضية انقلاب 1989، إلى حين نظر محكمة الاستئناف، في طلب قدمته هيئة دفاع حزب المؤتمر الشعبي، بشأن موكليهم.

رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي

وقال عضو هيئة الاتهام، معز حضرة لــ"سودان تربيون"، إن محامو حزب المؤتمر الشعبي سبق وأن طلبوا في الجلسة الأولى إطلاق سراح قيادات الحزب، على الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، لكن تم رفض الطلب.

وأوضح أن الدفاع عن المتهمين قدم الطلب مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي طلبت أوراق البلاغ للنظر في الاستئناف المقدم بخصوص إطلاق سراح موكليهم بالضمان.

وفي 21 يوليو الماضي، تأجلت، محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين، في قضية انقلاب 1989، إلى 11 أغسطس الجاري.

كما رفضت المحكمة – وقتها-طلبا تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي، بالضمان باعتبار أن القضايا محل الاتهام والتي تصل فيها العقوبة الى الإعدام لا تسمح بالإفراج عن المتهمين.

وأبرز المتهمين بجانب الرئيس المخلوع عمر البشير، علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، الطيب إبراهيم محمد خير، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، أحمد محمد علي الفششوية، أحمد عبد الرحمن، إبراهيم السنوسي، على الحاج، عمر عبد المعروف، التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل ايدام، سليمان محمد سليمان، اللواء عبد الله عبد المطلب.