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استئناف مفاوضات الحكومة و(الشعبية) بزعامة الحلو يوم الخميس

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الوسيط توت قلواك محاطا بقيادات التفاوض في وفدي الحكومة و(الشعبية) قيادة الحلو

الخرطوم 18 أغسطس 2020 - قال المتحدث باسم الوساطة في جنوب السودان الثلاثاء إن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ستستأنفان محادثات السلام الخميس المقبل.

ولا تزال عملية التفاوض بين الطرفين متوقفة عند إعلان المبادئ، حيث تتمسك الحركة الشعبية بتضمين بند علاقة الدين بالدولة في التفاوض فيما تقول الحكومة إن هذه العلاقة تُجرى مناقشتها في المؤتمر الدستوري المزمع عقده نهاية فترة الانتقال.

وأبلغ مقرر الوساطة بجنوب السودان ضيو مطوك وكالة السودان للأنباء أن الاتفاق على العودة للتفاوض تم التوصل إليه خلال اجتماع مع فريق التفاوض للحركة صباح الثلاثاء.

وقال مطوك إن الطرفين سيستأنفان المناقشات بشأن إعلان المبادئ من حيث توقفا.

وتوقع مطوك أن تجرى مناقشة القضايا الخاصة بالعمل الإنساني ووقف العدائيات، وذلك ضمن مواضيع إعلان المبادئ.

وقال رئيس الحركة الشعبية – شمال، عبد العزيز الحلو، الاثنين، إن مفاوضات السلام التي تستضيفها جوبا؛ محاولة لتحقيق سلام جزئي لا يخاطب جذور المشكلة السودانية.

وأشار الرجل إلى أن الحركة تتمسك بموقف حل أزمات البلاد من جذورها، إضافة إلى بناء نظام علماني ديمقراطي لا مركزي، يحترم حقوق الجميع.

واتهم الحلو الحكومة الانتقالية بالمراوغة في مناقشة القضايا الجوهرية، بحيث تتلكأ في التفاوض لشراء الوقت، مشيرًا إلى "أن أي اتفاق سلام لا يُخاطب جذور المُشكلة، لن يكون سلاماً شاملاً ولا نهائياً كما عهدنا طوال الستين عاماً الماضية من عمر النزاع



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