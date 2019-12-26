استئناف مفاوضات جوبا بعقد جلسة لمسار الشمال

الخرطوم 26 ديسمبر 2019 – استؤنفت بالعاصمة جوبا، الخميس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة والجبهة الثورية في المسارات المختلفة بعد توقفها يومين للاحتفال بأعياد الميلاد.

اجتماع لوفدي الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا ... الخميس 17 اكتوبر 2019 (صورة سودان تربيون)

ورأست الوساطة الجنوب سودانية جلسة لمسار الشمال ووفد الحكومة التفاوضي برئاسة عضو المجلس السيادي، شمس الدين كباشي، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.

وسلمت الوساطة ورقة مسار الشمال التفاوضية للحكومة لدراستها والرد بشأنها.

وأكد رئيس الوسطاء توت قلواك في تصريحات صحفية، مواصلة جلسات التفاوض بعقد جلسة مع الحركة الشعبية جناح الحلو لمواصلة النقاش حول مسار المنطقتين.

كما أكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، أن المفاوضات تسير بخطى ثابتة لتحقيق السلام.

واعتبر استئناف التفاوض وتسليم رؤية مسار الشمال اختراقا في عملية التفاوض.

وتستضيف العاصمة جوبا، منذ أغسطس الماضي، المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع الحركات المسلحة، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.

وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هى: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.