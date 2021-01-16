استئناف نقل اللاجئين الإثيوبيين للمعسكرات في السودان

لاجئون إثيوبيون في مركز استقبال اللاجئين في حمدايت بولاية كسلا ـ سودان تربيون

الخرطوم 16 يناير 2021 ـ تستأنف اليوم السبت عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبين من معسكرات الاستقبال بحمدايت والهشابة على الحدد السودانية الإثيوبية إلى معسكر الطنيدبة بعد توقف لثلاثة أيام لتهيئة المعسكر.

وقال الفاتح مقدم رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين لسودان تربيون إن أعداد اللاجئين منذ اندلاع الحرب في إقليم التقراي وحتى مساء الجمعة وصل إلى 64753 لاجئ.

وأكد وجود 27880 لاجئ بمركز استقبال حمدايت و12310 لاجئ بمركز الهشابة، لم يتم ترحيلهم بعد الى المعسكرات الدائمة.

وبلغت جملة اللاجئين الواصلين إلى مركز حمدايت منذ أن شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي الحرب على إقليم التقراي في نوفمبر الماضي حوالي 46053 لاجئ مقابل 18700 لاجئ بمركز الهشابة.

وكشف رئيس لجنة طوارئ إسكان اللاجئين بالسودان عن وجود عدد عقبات وصعوبات أدت الى توقف عمليات الترحيل عدة مرات منها قلة الخدمات بالمعسكرات الدائمة في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين واستمرار التدفقات.

وأوضح أن عدم وجود المنظمات على الأرض زاد من معاناة اللاجئين خاصة الخدمات المقدمة في مجال حماية الأطفال وأصحاب الحالات الخاصة.

وأضاف أن زيارة المندوب السامي للاجئين للمعسكرات مؤخرا جاءت بغرض التأكيد على حماية اللاجئين وسعي المانحين لتطوير الخدمات وإنشأ مدارس ورياض للأطفال وخدمات صحية بالمعسكرات.