استقالة ثاني مدير لجامعة في السودان احتجاجا على اتفاق البرهان - حمدوك

الخرطوم 23 نوفمبر 2021- دفع مدير جامعة النيلين – حكومية- باستقالته إلى رئيس الوزراء السوداني احتجاجا على اتفاق ابرمه الأخير مع قائد الجيش يوم الأحد الماضي.

مبنى جامعة النيلين ـ جامعة القاهرة فرع الخرطوم سابقا (صورة من موقع "حريات")

وتعد استقالة محمد الأمين أحمد، الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع بعد استقالة مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن علي طه.

وقال الأمين في استقالته التي اطلعت عليها "سودان تربيون" الثلاثاء وعنونها إلى حمدوك "أتقدم لكم باستقالتي من إدارة هذه الجامعة لأننا أتينا من رحم ثورة ديسمبر المجيدة التي رفعت شعارها وأيقونتها الفريدة حرية سلام وعدالة، وهي قيم نبيلة لا تتجزأ ولا تتماهى أبدا مع الأنظمة الانقلابية".

وأضاف: "قبلنا التكليف حينها من قبلكم بوصفكم رئيس وزراء حكومة الثورة، والآن وبعد تعيينكم من قبل قيادة الانقلاب، فيما سمى بالاتفاق السياسي، فإنه لا يشرفني العمل معكم، وذلك وفاء لدم شهداء ثورة ديسمبر، وشهداء مقاومة انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم".

والأحد، أعلنت فدوى عبد الرحمن، مديرة جامعة الخرطوم، استقالتها رفضا لاتفاق البرهان وحمدوك.

وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، مساء الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمن الاتفاق أيضا، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.