استقالة مدير بحوث الثروة الحيوانية ردا على إقالة مسؤولين

الخرطوم 28 أغسطس 2021- دفع مدير الهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية مجدي بدَوي باستقالته من منصبه على خلفية إقالة وزير الثروة الحيوانية لمسؤولين في الوزارة.

وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي

وكان أحد مصدري الماشية دون منتصف الشهر الجاري بلاغا لدى النائب العام ضد وزير الثروة الحيوانية وقيادات رفيعة بالوزارة حول اتهامهم بتزوير مستندات لإحدى شحنات اللحوم التي تم تصديرها للسعودية وارتكاب مخالفات في قطاع الثروة الحيوانية.

واقال وزير الثروة الحيوانية مديرة المعمل المركزي لبحوث الثروة الحيوانية "سوبا "واثنين من نوابها بعد رفضهم اصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم بزنة 50 طن تم تصديرها للسعودية في مايو الماضي.

وفند مدير الهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية مجدي بدوي ما ورد في خطاب ممهور باسم عضو تمهيدية باحثي البحوث البيطرية حول تبديل مدير المعمل المركزي للأبحاث البيطرية.

وقال إن الخطاب حوي معلومات مغلوطه وخاطئة تمس مدير الهيئة وتسئ الي سمعته.

وأوضح ان كل المخاطبات التي ترد الي المراكز من الجهات خارج الهيئة تتم احالتها للمركز المعني للإفادة او التعليق للرد عليها.

وتابع "ورد في الخطاب ان العينات تخص شهر مايو وهذا غير صحيح فهي كانت للفترة من اول يونيو الي 20 يونيو ولم تتم مخاطبة الهيئة الا في يوليو".

وتتطلب صادرات اللحوم شهادات صحية توضح سلامتها وجاهزيتها فنيا لعمليات الصادر حسب الاشتراطات.

وأضاف وردنا خطاب من وكيل وزارة الثروة الحيوانية بتاريخ السابع من يوليو شهادة لعينات اودعت للمعمل فتم تحويل الخطاب للمعمل.

ونوه إلى أن مديرة المعمل أوضحت هاتفيا بان إدارة المحاجر او الشركة لم ترسل عينات وعليه تمت إفادة مدير المحاجر بضرورة ارسال العينات لفحصها.

وأضاف تم استدعائي لاجتماع استمر لساعتين في الوزارة بحضور الوزير ومدير المحاجر حول تفادي إيقاف الصادر وأفدت بان هذا الامر فني بحت ولن تكون هنالك حلول الا بإرسال عينات للمعمل وذلك بعد نقاش طويل.

وأضاف مجدي أن الوزير طلب الاتصال بمدير المعمل ونائبه واللذين تواصلا وافادا بضرورة ارسال العينات.

ونوه إلى أن الاجتماع خلص الى اخطار الشركة لإرسال العينات للمعمل التي استلمت في 18 يوليو وسلمت الشهادة في 25 يوليو الماضي بعد نهاية عطلة العيد.

واوضح ان الاجتماع الذي استدعي اليه لم تحضره مديرة المعمل ولا مدير شركة او أي أحد من المصدرين ولم تستدع مديرة المعمل لأي اجتماع ليمارس عليها الترهيب.

وقال إن مديرة المعمل ظلمت بنقلها فهي ذات جهد كبير وعظيم فيما يختص سعيها لإكمال برنامج اعتماد ISO لثلاثة معامل ولإنجازاتها الضخمة الأخرى.