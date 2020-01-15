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استقالة مدير المخابرات السوداني

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أبوبكر دمبلاب يتسلم مهام جهاز الأمن من صلاح قوش..الأحد 14 أبريل 2019

الخرطوم 15 يناير 2020- تقدم مدير جهاز المخابرات في السودان أبو بكر دمبلاب باستقالة شفاهية الى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي لم يبت فيها حتى الآن.

وقال البرهان في حديث لتلفزيون السودان الأربعاء إن " دمبلاب تقدم باستقالته عبر الهاتف".

وأفاد أنه طلب منه احضارها الى المكتب وأنها حاليا "قيد انظر".

ويجئ هذا التطور بعد يوم من تمرد أفراد في هيئة العمليات المنحلة بسبب عدم الرضا عن المكافآت التي حددتها الجهات ذات الصلة نظير نهاية الخدمة التي فضلها غالب منسوبي الهيئة كأحد خيارات طرحت عليهم بعد حلها رسميا قبل نحو خمسة أشهر.

وحمل عضو مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي" مدير المخابرات المسؤولية المباشرة عن الانفلات الذي أحدثته هذه القوات بعد تحصنها في عدة مقار بالعاصمة والولايات وشروعها في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وقال حميدتي إنه حذر مدير المخابرات من مخططات تخريبية تعتزم هذه الفئة تنفيذها واستفسره عن أسباب احتفاظها بالسلاح طوال هذه الأشهر، وأفاد أن دمبلاب أبكد له أن الأوضاع تحت السيطرة.

كما اتهم عضو المجلس السيادي مدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء تمرد منسوبي هيئة العمليات قائلا إن لديه موالين وسط عدد كبير من الضباط بينهم من أحيل للمعاش.

وكان أبو بكر دمبلاب تسلم قيادة جهاز المخابرات من صلاح قوش الذي استقال منتصف أبريل الماضي بعد ثلاث أيام من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.



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