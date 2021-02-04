 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 4 شباط (فبراير) 2021

استقالة مفاجئة لرئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 فبراير 2021 - تقدم رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين، عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا؛ باستقالته عن اللجنة التي تُواجه بانتقادات من أوساط قانونية وسياسية على رأسهم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.

JPEG - 39.9 كيلوبايت
الفريق ياسر العطا

وتعمل اللجنة على تفكيك واجهات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لاسترداد الأموال والأصول من قادة في نظام البشير تقول إنها حصلوا بطرق غير شرعية.

وقال رئيس اللجنة وهو أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، في تصريح نشره موقع صحيفة السوداني، الأربعاء: "تقدمت باستقالتي عن رئاسة لجنة إزالة التمكين".

وأشار إلى أنه طلب من موظفي مكتبه عدم استلام أي عمل خاص باللجنة، على أن يُحول إلى نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان.

وأضاف: "تفرغت لأعمال أخرى لا تقل أهمية عن رئاسة اللجنة".

واشتكى العطا من الانتقادات التي تُوجه إلى اللجنة من قبل أطراف في حكومة الانتقال وقوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم في السودان.

وشدد على أنه لم يطالب بحل اللجنة، نافيًا بذلك تقارير صحيفة تحدثت عن طلب ياسر العطا حلها.

وأضاف: "لم أطلب حل اللجنة، وذكرت سابقًا إذا الحكومة بكل مستوياتها وبعض قوى الحرية والتغيير تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها، فأرى حلها إن كانت لا تعجبهم عملها أو نهجها".

وقامت اللجنة في أوقات سابقة بطرد مئات الموظفين من مؤسسات الدولة المختلفة، بذريعة حصولهم على هذه وظائفهم بناء على قربهم السياسي من النظام السابق وليس الكفاءة.

وتتحدث اللجنة عن استرداد أصول تقدر بمليارات الدولارات، لكن هذه الأموال لم تُدرج في موازنة العام 2021 للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها السودان.

الى ذلك قال عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين صلاح مناع في تغريده على تويتر إنه سيمثل أمام النيابة بعد تلقيه معلومات عن أن النائب العام شرع في تدوين بلاغ ضده.

ولا يعرف على وجه التحديد تفاصيل البلاغ المدون ضد مناع، لكن الأخير وجه اتهامات ضمنية للنائب العام بالتباطؤ في التعامل قضايا الفساد وواجهات النظام المعزول.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.