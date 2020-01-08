استقالة وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان

الخرطوم 8 يناير 2020- دفعت مسؤولة رفيعة في وزارة المالية السودانية باستقالتها من منصبها حسبما أكدت مصادر متطابقة لـ"سودان تربيون" الأربعاء.
- مقر وزارة المالية السودانية
وأفادت أن وكيلة المالية آمنه أحمد سعد استقالت مساء يوم الثلاثاء، باعتبار أنها قبلت التكليف بالمهمة لحين الفراغ من اعداد موازنة العام 2020.
واجاز مجلسا الوزراء والسيادي الميزانية العامة للدولة الأسبوع قبل الماضي، بعد أن فجرت عاصفة من الجدل لتضمنها قبل التعديل مقترحات بتحرير أسعار الوقود تدريجيا قبل أن يتم الاتفاق على ارجاء الأمر حتى مارس بعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة.
ولم تؤكد المصادر قبول وزير المالية ابراهيم البدوي استقالة الوكيلة حتى الآن.
أخر الآراءنحتاج إصلاحاً عاجلاً 2020-01-05 22:52:10 بقلم : محمد عتيق الصراع بين الخير والشر هو جدل الحياة وخط التاريخ البشري في صعوده المتعرج ، نسمع بذلك - أو بما معناه - ونشاهد تماثلاته في فنون المسرح والسينما ، ولكنني لم أره رأي العين واقعاً عملياً إلا في الصراع الذي (...)
وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)
ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)
المزيد