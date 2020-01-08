استقالة وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان

الخرطوم 8 يناير 2020- دفعت مسؤولة رفيعة في وزارة المالية السودانية باستقالتها من منصبها حسبما أكدت مصادر متطابقة لـ"سودان تربيون" الأربعاء.

مقر وزارة المالية السودانية

وأفادت أن وكيلة المالية آمنه أحمد سعد استقالت مساء يوم الثلاثاء، باعتبار أنها قبلت التكليف بالمهمة لحين الفراغ من اعداد موازنة العام 2020.

واجاز مجلسا الوزراء والسيادي الميزانية العامة للدولة الأسبوع قبل الماضي، بعد أن فجرت عاصفة من الجدل لتضمنها قبل التعديل مقترحات بتحرير أسعار الوقود تدريجيا قبل أن يتم الاتفاق على ارجاء الأمر حتى مارس بعقد مؤتمر لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة.

ولم تؤكد المصادر قبول وزير المالية ابراهيم البدوي استقالة الوكيلة حتى الآن.