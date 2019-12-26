استقالة وكيل وزارة المعادن بوزارة الطاقة والتعدين السودانية

الخرطوم 26 ديسمبر 2019-علمت (سودان تربيون) أن وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين المكلف جمال الفاتح تقدم بالاستقالة من منصبه وسط تأكيدات بقبولها.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

واكدت المصادر مقربة من الوكيل أن الأخير آثر الترجل عن المنصب لدواعي صحية تمنعه من مواصلة العمل.

وكشفت في الوقت ذاته أن المشاورات لازالت جارية لاختيار خليفته حيث رشحت عدة أسماء من بينها شخصية اكاديمية رفيعة ذات صلة بالقطاع وهي الاقرب لتولي المنصب بحسب المصادر.

وشهد قطاع المعادن بوزارة الطاقة والتعدين خلال الفترة الماضية حزمة من المشكلات على رأسها عدم وضوح الرؤية بعد دمج وزارة المعادن مع الطاقة.