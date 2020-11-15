استقبال حاشد لقادة (الثورية) في الخرطوم وحمدوك يعلنها خطوة لإنهاء المعاناة

الاف احتشدوا بساحة الحرية لاستقبال قادة الجبهة الثورية

الخرطوم 15 نوفمبر 2020 – استقبلت العاصمة السودانية الاحد قادة الجبهة الثورية الذين غاب بعضهم عن الخرطوم لقرابة العشرين عاما.

واحتشد الاف السودانيين في ساحة الحرية، لاستقبال القادة الذين وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة في الثالث من أكتوبر المنصرم.

وحط وفد القائد مني أركو مناوي في طائرة منفصلة تبعتها الرحلة التي أقلت بقية قادة التنظيم يتقدمهم الهادي ادريس ومالك عقار وجبريل إبراهيم، حيث أجريت للوفدين مراسم استقبال رسمية في المطار مصحوبة بإجراءات أمنية عالية التشدد، قبل توجههم إلى مقر مجلس الوزراء.

ورحب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بقادة تنظيمات الجبهة الثورية، وقال "اليوم بدأت بالفعل أولى الخطوات لوضع حد لمعاناة المتواجدين في معسكرات النزوح".

ويعيش نحو مليوني شخص من إقليم دارفور في معسكرات نزوح قرب المدن الرئيسية ذات أوضاع إنسانية سيئة، مُنذ اندلاع الصراع المسلح في الإقليم 2003.

وأشار حمدوك إلى أن حكومته تواجه تحديات عديدة تتمثل في المشكلات الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية ووضع حد لمعاناة الجماهير.

وأضاف رئيس الوزراء: "لأول مرة في تاريخ السودان نصل لسلام يخاطب بشكل حقيقي جذور الأزمة السودانية، يخاطب قضايا بناء الدولة السودانية، الجذور المتعلقة بالحروب والتنمية الغير متوازنة والتهميش".

مقاطعة جماهيرية

وفي الحفل الشعبي، الذي أقيم بساحة الحرية، قاطع المحتشدين كلمة عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، إبراهيم الشيخ، في إشارة لعدم رضاهم عن سياسات الائتلاف. ولم يحفل الشيخ بالهتافات المناوئة وواصل القاء خطابه.

لكن نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، تصدى لتلك الأصوات مغالبا دموعه بالتنويه الى أن إبراهيم الشيخ يُعد من الجناح المعتدل داخل الائتلاف الحاكم الداعم لعملية السلام، وحذر من اطلاق الأحكام الظالمة على الآخرين.

وأكد إبراهيم الشيخ على أن "المحافظة على السلام هو التحدي الأعظم على عاتق الحكومة"، موضحًا أن السلام المستدام "ليس اتفاقا يبرم بل هو التزام دائم يرفع تمامه يوميا، ومسئولية مشتركة تحددها مصفوفة وضُعت بعناية".

وقال حميدتي إن اتفاق السلام الذي وقُع في 3 أكتوبر المنصرم، محاولة لبناء الدولة السودانية، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر لتمجيد الحرب، كما أكد على أن السلام لن يكن خصما على أحد.

وتابع: "نحن قادرون على تجاوز الصعوبات لتحقيق السلام الشامل ولبناء سودان موحد ومعافى من أمراض الجهوية، لتحقيق شعار الثورة: حرية، سلام وعدالة".

وأكد على ان اتفاق جوبا "طوى صفحة سوداء من المعاناة والحروب"؛ واضاف "حملنا البندقية وتخاصمنا مع بعض وشردنا أبناءنا وبناتنا؛ فينبغي ان توقف هذه الدائرة الشريرة؛ وتعلمنا مثلما اختلفنا ان نتفق كأخوة من أجل هذا الشعب".

وأشار حميدتي إلى أنهم يدركون حجم المخاطر التي تُحيط السودان، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، لكنه أكد قدرتهم على تجاوزها، داعيًا السودانيين إلى الوقوف بصف السلام.

حمدوك استقبل قادة الجبهة الثورية بمقر مجلس الوزراء ..الاحد 15 نوفمبر 2020

تحذير من التفلتات

وقال رئيس تحالف الجبهة الثورية، الهادي إدريس، إن اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والجبهة الثورية، هو سلام لكل أهل السودان، لأنه عالج قضايا تاريخية، خاصة في الأقاليم المتأثرة بالحرب.

وأشار إلى أن اتفاق السلام "يؤسس لدولة جديدة وعقد اجتماعي جديد"، متعهدًا بالعمل على الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الاتفاق.

وطالب إدريس بـ "فرض هيبة الدولة ومنع التفلتات الأمنية التي حدثت خلال الأيام الماضية، مناشدا كل الحركات المسلحة بعدم استخدام السلاح إلا وفق القانون"، وذلك في إشارة إلى مهاجمة أنصار قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ندوة سياسية، أقامتها حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، التي يتزعمها إدريس، ليل الجمعة بالخرطوم.

ووعد رئيس الجبهة الثورية الحكومة السودانية بالوقوف معها لمجابهة التحديات الاقتصادية للعمل على وقف معاناة السودانيين بمحاربة الجشعين الذين يصنعون الأزمات، وذلك بوضع السياسات والخطط والرقابة.

وأعلن إدريس عزم قادة تنظيمات الجبهة الثورية زيارة ولايات السودان للترويج لاتفاق السلام، مشيرًا إلى أن قرب تحقق العدالة لكل من ارتكب جُرما في حق السودان، وذلك عبر المصالحات والمحاكمات سواء في الداخل أو الخارج.

ونص اتفاق السلام، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وكبار معاونيه أمام المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يوضح كيفية ذلك بشكل مفصل.