استمرار الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار الوقود في الخرطوم

الخرطوم 13 يونيو 2021 –تواصلت الأحد الاحتجاجات التي تنظمها لجان المقاومة، في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، لليوم الرابع على التوالي، رفضًا لتحرير الوقود الكامل.

محتجون بضاحية الكلاكلة يحرقون الاطارات في الشارع العام "مواقع تواصل"

وأعلنت حكومة الانتقال، الثلاثاء الفائت، عن رفع الدعم نهائيًا عن الوقود، الأمر الذي أدى لارتفاع سعره بنسبة 100%، مما يفاقم من معاناة الفقراء الذين يُشكلون غالبية سُّكان البلاد.

وقال شهود عيان، لـ "سودان تربيون"، الأحد؛ إن المئات تظاهروا في منطقة أم درمان، وأغلقوا شارعين رئيسين، كما أشعلوا النيران في إطارات السيارات.

وأشاروا إلى أن منطقة الكلاكلة، جنوبي الخرطوم، شهدت أيضًا تظاهرات، ردد فيها المحتجين شعارات مناوئة للحكومة رافضين زيادة أسعار الوقود.

والسبت، وضعت قوات الشرطة بالخرطوم عناصرها في حالة استعداد قصوى كما انتشرت في مواقع عديدة، مما أدى لاختفاء حالات النهب التي سادت في شوارع العاصمة يومي الخميس والجمعة.

وأتي تحرير أسعار الوقود في سياق إجراءات اقتصادية قاسية على السُّكان، تُنفذها حكومة الانتقال التي تقول إنها لا مفر منها لإصلاح الوضع في المدى المتوسط والطويل.

وتتمثل هذه الإجراءات في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز، إضافة إلى تخفيض قيمة العملة. وهي إصلاحات فاقمت من معاناة ملايين السودانيين.