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استمرار الاحتجاجات المنددة بانقطاع الكهرباء في بورتسودان

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محتجون أضرموا النيران في الشوارع ببورتسودان غضبا على قطع الكهرباء.. مواقع تواصل

بورتسودان 22 أغسطس 2021 - تظاهر مئات الأهالي في بورتسودان، شرقي السودان، لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال.

والسبت، طلبت وزارة المالية من هيئة الموانئ البحرية تسديد 5 ملايين دولار للبارجة التركية التي تمد المدينة بالكهرباء واضطرت لقطعها نتيجة تراكم مديونتها على البلاد البالغة 29 مليون دولار.

وقال شهود عيان، لـ"سودان تربيون"، الأحد؛ إن "المئات من أهالي بورتسودان نظموا احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء ساعات طوال".

وتسلم والي البحر الأحمر بالإنابة مجدي إبراهيم مذكرة من المجتمع المدني لرئيس الوزراء تُندد بتقصير الحكومة الاتحادية في التعامل مع ملف الكهرباء.

وتوقفت البارجة التي تنتج 30 ميغاواط من الكهرباء من إمداد بورتسودان بالتيار، مما دعا السُّلطات إلى برمجة قطوعات الكهرباء عن المدينة لمدة تصل إلى 11 ساعة يوميًا.

وطالبت الشركة المشغلة للبارجة التركية من الحكومة تسديد 10 ملايين دولار فورًا، حتى تتمكن من الاستمرار في توليد الكهرباء وتوفير قطع الغيار ووقود التشغيل.

وتوقعت ولاية البحر الأحمر، السبت، استقرار التيار الكهربائي خلال 48 ساعة. وقالت إن الوالي سيعقد اليوم الأحد اجتماعا مع وزيري المالية والطاقة لبحث أزمة الكهرباء وبرمجة مديونيات البارجة التركية وتوفير الوقود لها.



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