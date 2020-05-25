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استمرار المناقشات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

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جانب من سد النهضة قيد الإنشاء .. "رويترز"

الخرطوم 25 مايو 2020 – أجرى وزير الري السوداني، ياسر عباس، الإثنين، اجتماعا إسفيريا مع، نظيريه المصري، محمد عبد العاطي، والإثيوبي، سيليشي بقلي، للتشاور بشأن سد النهضة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية، تلقته "سودان تربيون"، أن الاجتماع يجئ وفقا لمخرجات اللقاء التي عقدها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مؤخرا مع نظيريه المصري والإثيوبي.

واتفق السودان وإثيوبيا، الخميس الماضي، على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث (السودان، مصر وإثيوبيا)، للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بشأن سد النهضة بأسرع ما يمكن.

ووقعت مصر، نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وقدمت مصر، قبل أيام، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.



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